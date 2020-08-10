شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام الاتحاد السكندرى في موقعة الدوري الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندرى



الاتحاد السكندري ضد الزمالك



يلتقي فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندرى، فى التاسعة من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يواصل الأبيض مشواره فى منافساته بمسابقة الدورى الممتاز، الذى استُأنفت منافساته يوم الخميس الماضى، بعد مرور فترة طويلة من تعليق منافسات النشاط الكروى فى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

الاتحاد السكندري والزمالك

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، جمعها من 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه مؤخرًا على المصرى الخميس الماضى، بهدف دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندرى



الاتحاد السكندري والزمالك

فيما يدخل الاتحاد السكندرى مباراته أمام الزمالك وهو مُحتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات أخرى، فيما سجل لاعبيه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا حتى الآن.





التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندرى



ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تشكيل الأبيض بالاستعانة بالعائد طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، لقيادة إيقاع خط وسط الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندرى، حيث من المتوقع، أن يدفع الفرنسى كارتيرون بتشكيل مكون من:

الاتحاد السكندري ضد الزمالك



الاتحاد السكندري والزمالك

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إسلام جابر وحسام أشرف وأحمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.