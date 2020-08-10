شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: جهاز المنتخب مش بيظهر فى مباريات الدوري ليه؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى كان لابد أن يظهر على سطح الأحداث مجدداً مع عودة الحياة لبطولة الدوري العام ، وقال شوبير فى برنامجه ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت أف إم :" معرفش ليه جهاز المنتخب مظهرش فى مباريات الدوري بعد عودته ، كان لازم يتواجدوا ويظهروا فى الصورة ، بس كل شيخ وليه طريقة فى شغله ".

ويضيف شوبير :"لازم نقرص ودن أيمن أشرف لاعب الاهلى فهو خامة جيدة ولاعب مجتهد سواء مع ناديه أو المنتخب ولعب فى كأس العالم لازم يقلل الانذازات عشان بتعطله كثير وتخطفه من مباريات عديدة"

وعن أزمة المصرى البورسعيدى قال شوبير:"لازلت مصمم على عودة الحياة الكروية وإلا لو عندنا استعداد نستغنى عن الشركات والمصانع والمزارع والشركات والمترو يبقى نلغى الدوري خمس سنين احنا موافقين ، ياجماعة لازم تعود الحياة على كل المستويات ، الشركات والوزارات أبلغت موظيفها بالعودة للعمل بإنتظام بداية من الأسبوع الجارى ، والدولة وعدتنا لو تفشى الوباء مرة أخرى سنعود للعزل المنزلى ونشدد الاجراءات الاحترازية ، فلماذا نوقف حياتنا ونلغى الدوري مثلما يتحدث البعض ، ليه ندفع فاتورة الاهمال والدلع ، طبعا الصحة فوق أى حاجة بس لازم نخلى بالنا ونتمسك بالاجراءات الاحترازية ونعيش حياتنا بشكل طبيعى".

وأكمل شوبير:" الفرق المغربية بتستعد للأهلى والزمالك بجدية ولازم الفريقين يستعدوا جيداً بمباريات رسمية فى الدوري بدلا من تسول المباريات الودية التى لاتثمن ولا تغنى من جوع ".

وتابع شوبير :" لا أجد مبرراً لعمل مسحة جديدة للاعبى الزمالك عقب ظهور حالات كثيرة بكورونا فى صفوف المصرى"

وعن حكام مباراة القمة قال شوبير :" اتحاد الكرة كالعادة خاطب دول أوربية كبيرة وفى النهاية سيتم اختيار حكم من دولة صغيرة للغاية".

وعن اعتزال على فرج حارس طنطا قال شوبير :" لايصح أن تعلن اعتزالك بسبب عدم مشاركتك فى مباراة ودية ، هناك عقود يجب احترامها من الجميع ، لاسيما أن فرص بقاء طنطا فى الدوري أصبحت صعبة بعد فوز المقاصة على أسوان بالأمس".

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وفى وقت سابق ، أكد الإعلامى أحمد شوبير أن تتويج الزمالك بدورى هذا الموسم أمر وارد وبشدة، متوقعاً أن يقدم الفارس الأبيض انطلاقة قوية فى الدور الثانى للمسابقة المحلية، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لماذا لا يتوج الزمالك بالدورى؟، ليه لأ، بالعكس كل شىء وارد، الفريق الأبيض ظهر بشكل مميز أمام المصرى، وخالف كل التوقعات رغم الغيابات التى ضربت صفوفه وخطفت أبرز نجومه، مثل طارق حامد وبن شرقى وأوناجم وشيكابالا، الدور الثانى مختلف تماماً وأتوقع انطلاقة قوية للزمالك وافتكروا كلامى.. طول ما الفارق موجود يبقى الدورى مازال فى الملعب".

وأضاف شوبير، "الزمالك أكثر من استفاد من المباريات الودية بتألق عدد كبير من الناشئين، وعلى رأسهم أسامة فيصل وحسام أشرف، ويعد أكثر المستفيدين أيضاً بعودة مباريات الدورى للاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى بدورى الأبطال الأفريقى، بعكس الأهلى يبحث عن ضمان التتويج بالدورى ثم إعطاء فرص للناشئين بعد حسم اللقب نهائياً".

وتابع شوبير، "انتظروا مفاجآت فى مباريات اليوم، سواء المقاصة وأسوان أو الأهلى وإنبى، فالفريق البترولى لم يخسر مع حلمى طولان ويلاقى المارد الأحمر للمرة الأولى هذا الموسم، فهى مباراة مؤجلة، فالأهلى يخوض اللقاء مكسور النجاح بغياب رمضان صبحى لعدم حل مشكلته مع هيدرسفيلد الإنجليزى، وغياب حسين الشحات الذى أجرى جراحة فى توقيت حرج وغير مفهوم وعليه مليون علامة استفهام، فلقد تحجج بكورونا وأجرى الجراحة فى وقت كورونا وتحجج برغبته فى السفر لألمانيا وأجرى الجراجة فى القاهرة وهى جراحة عادية لا تتطلب السفر فلماذا تضيع الوقت".

وأشار حارس الأهلى السابق إلى أن "المارد الأحمر يفتقد كهربا أيضاً الذى تألق فى الوديات بصورة رائعة، وكنت أرى أن الأهلى كان فى حاجة لمباراة ودية أخرى ولكنها رؤية فايلر، وهناك توجه لديه أن يبدأ بمروان محسن وبادجى مباراة إنبى، وهذا سيكون تغييراً غير مفهوم فى تفكير فايلر منذ توليه مسئولية تدريب الأهلى، كما هناك توقعات ببداية وليد سليمان هداف الفريق للمباراة".

وأضاف شوبير، "ظاهرة منع اللاعب المعار من الظهور فى مباراة فريقه ظاهرة سيئة، ومن حق الأندية إشراك لاعبيها مثل محمد شريف مع إنبى اليوم وإذا أشركه إنبى لن يتعرض لأى عقوبة، الفيفا لا يعترف بمثل هذه البنود، ولكن الأندية تخشى من تعنت مفاوضات الأهلى والزمالك فى استعارة لاعبيها حال الأخلال ببنود الاتفاق".

وعن عودته للتعليق قال شوبير، "سأعود للتعليق على مباريات الكرة قريباً للغاية ".

وعن المغربى وليد أزارو قال شوبير، "لاعب رائع جدا، ومهاجم محترم للغاية ولو عاد للأهلى فى الموسم الجديد سوف يصنع الفارق".