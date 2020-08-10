شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الزمالك.. زعيم الثغر يجرى مسحة جديدة قبل مواجهة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الاتحاد السكندرى، مسحة جديدة لفيروس كورونا فى الساعات المتأخرة من مساء الأحد، بعد ظهور حالة مصابة لدى الفريق بفيروس كورونا فى معسكر زعيم الثغر قبل مواجهة الزمالك، التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم، الإثنين، على ستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك من أجل الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين والجهاز الفنى قبل مواجهة الفريق الأبيض خاصة إن الحالة المصابة لدى الاتحاد بمعسكر الفريق وجاء ذلك الإجراء السريع من أجل الاطمئنان على حالة كافة اللاعبين، بعدما تلقت إدارة نادى الاتحاد السكندرى إخطار من اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان المستشار الطبى لاتحاد الكرة فى ساعة متأخرة يشير إلى وجود حالة إيجابية للاعب بالفريق حامل لفيروس كورونا (19-COVID) و ذلك بالرغم من وجود أخطار أخر عصر أمس يفيد بعدم وجود أى حالات إيجابية بجميع المسحات الطبية التى تم إجرائها أمس لجميع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى من لاعبين و جهاز فنى و إدارى، و بناء عليه تم الإعلان بموقع النادى الرسمى عن سلبية جميع المسحات بناءً على هذا الإخطار قبل المستجدات التى حدثت بوجود حالة مصابة ليجرى الفريق مسحة جديدة.

وأجرى محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى، اتصالا هاتفيا مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك فى الساعات الأولى من اليوم والذى أوضح له كامل دعم النادى الأبيض لزعيم الثغر متمنيا السلامة للفريق السكندرى من ذلك الفيروس، حيث فتح الناديين خط تواصل للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين فيما اكتفى الزمالك بالمسحة التى أجراها يوم السبت الماضى والتى جاءت جميع نتائجها سلبية ما جعل إدارة الكرة بنادى الزمالك، مطمئنة على حالة جميع اللاعبين والجهاز الفنى بالفريق الأبيض.

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ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه على المصرى الخميس الماضى، بهدف دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.

أما الاتحاد السكندرى فسيخوض مباراته أمام الزمالك وهو مُحتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات أخرى، فيما سجل لاعبيه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا حتى الآن.