شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع للاتحاد السكندري أمام الزمالك في مواجهة الدوري اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام الزمالك



يستضيف فريق الاتحاد السكندرى، نظيره الزمالك فى التاسعة من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يواصل الأبيض مشواره فى منافساته بمسابقة الدورى الممتاز، الذى استُأنفت منافساته يوم الخميس الماضى، بعد مرور فترة طويلة من تعليق منافسات النشاط الكروى فى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، جمعها من 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه مؤخرًا على المصرى الخميس الماضى، بهدف دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.

التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام الزمالك



فيما يدخل الاتحاد السكندرى مباراته أمام الزمالك وهو مُحتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات أخرى، فيما سجل لاعبيه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا حتى الآن.





التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام الزمالك



ويسعي طلعت يوسف، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، إلي تجهيز لاعبيه بصورة جيدة قبل مباراة اليوم، حيث سيدخل زعيم الثغر المباراة، وبين صفوفه العديد من الغيابات التى يشهدها الفريق وعلى رأسها المحترفين إيمانويل أوكرى، أنيس سألتو، ويلسون اكباكى، بسبب أزمة الطيران.

كما سيغيب عمر الميدانى، وأيمن الغباشى، بسبب اصابتهما بفيروس الكورونا، فيما سيتسبب بند عدم المشاركة أمام الفارس الأبيض فى غياب الثنائى رزاق سيسيه، وأحمد رفعت، لوجود بند عدم المشاركة فى مباريات الفريقين، بالإضافة إلى غياب هشام محمد للإصابة.

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التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام الزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ يوسف بتشكيل مطكون من كل من:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: محمود شعبان وإسلام جمال ومحمود رزق والسيد سالم.

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا وخالد الغندور ومحمد الصباحى ومحمد راشد و حجى.

خط الهجوم: خالد قمر.