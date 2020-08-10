شكرا لقرائتكم الخطيب يجتمع مع مدرب ناشئين الأهلي الجديد قبل توليه المسئولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع المدير الفنى التشيكي لناشئي الأهلي الجديد مع محمود الخطيب رئيس النادي صباح اليوم في مقر النادي بالجزيرة لوضع استراتيجية العمل قبل توليه المسئولية الفنية خلال الفترة المقبلة، ونجح الأهلي في التعاقد مع مدرب تشيكي للعمل كمديراً فنياً لقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، في ظل الخطة الموضوعة لتطوير القطاع وتصدير المواهب بانتظام لفريق الكرة الأول، وأكد مسئولو الأهلي أن المدرب التشيكي يعد واحد من أفضل مدربي العالم في مسألة تطوير قطاعات الناشئين وله العديد من التجارب الناجحة في هذا الملف.

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وأتفق مسئولو الأهلي مع المدرب أن يكون التعاقد لمدة موسمين قابلين للزيادة تمهيداً لوضع خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير القطاع وتحقيق أكبر استفادة منه وتقليص الاحتياج للصفقات الخارجية في السنوات المقبلة وزيادة الاعتماد على قطاع الناشئين في تصدير مواهب للفريق الأول، وأكد الخواجة للجنة التخطيط بالأهلي أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لتوحيد طريقة اللعب في قطاع الناشئين بالربط مع متطلبات الفريق الأول، وبالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر، ويعلن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلي تشكيل الأجهزة الفنية للقطاع وعلى رأسهم بروكيتش خلال الساعات القادمة، بعد موافقة مجلس إدارة النادي على التصور بالكامل.

وحقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ،الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز، سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، وشهدت المباراة حضور مجلسي الأهلي وانبي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما يتوقف رصيد إنبي عند 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.