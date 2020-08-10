«افترضنا حصل تقصير هل نسيب الناس تموت؟».. طارق العشري يعلّق على قرار اتحاد الكرة بعدم تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود

علّق المدير الفني للنادي المصري، طارق العشري، على قرار اتحاد الكرة بشأن عدم تأجيل مباراة فريقه أمام حرس الحدود، المقرر إقامتها اليوم الإثنين.

وأعرب العشري، في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" بإذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم، عن حزنه من قرار اللجنة الخماسية حول عدم تأجيل المباراة.

وقال العشري: “الاطمئنان على الجهاز الفني واللاعبين وسلامتنا رقم 1، مضيفًا: “التبادل الإنساني بيننا وبين الآخرين أهم من لعب الدوري”.

وأضاف المدير الفني للمصري: “مهمة اتحاد الكرة الرئيسية الاطمئنان علينا جميعاً.. افترضنا حصل تقصير هل نسيب الناس تموت؟”.

وتابع: “كل لاعبي المصري عادوا إلى بورسعيد، وهناك حالة من الهلع بين أسر اللاعبين"، مضيفًا: “أجرينا مسحة كورونا الساعة 7 صباحا”.

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وأتم العشري: “أتمنى من اتحاد الكرة أن ينظر إلينا نظرة إنسانية.. وفي المقام الأول والأخير سلامة الناس أهم”.

وأعلن النادي المصري البورسعيدي، أمس الأحد، عن اكتشاف 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال النادي في بيان على صفحته بموقع "فيس بوك"، إن الجهاز الطبي تلقى إخطاراً يفيد بتأكد إصابة 16 من اللاعبين والجهاز الفني، عقب إجراء المسحة الطبية الأخيرة، السبت.

يأتي هذا بعد 4 أيام من مواجهة المصري ومضيفه الزمالك، في أول لقاء لاستئناف الدوري المصري الممتاز الذي توقف لأشهر بسبب أزمة كورونا.