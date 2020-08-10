تقرير.. "عودة حمدي فتحي".. أبرز مكاسب الأهلي بعد الفوز على إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

استأنف فريق الأهلي مبارياته في مسابقة دوري we المصري من خلال لقاء إنبي حيث حقق المارد الأحمر فوزًا بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة" ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر.

الأهلي خاض مباراته الأولى بعد قرار استئناف الدوري من جديد عقب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لكن المارد الأحمر استطاع أن يغرد في صدارة الترتيب بـ52 نقطة، ليوسع الفارق مع صاحب المركز الثاني فريق الزمالك إلى 18 نقطة.

ومع عودة متصدر الدوري إلى المسابقة من جديد.. يستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز ما حققه الأهلي في مباراة إنبي:

- تدعيم السلسلة:

يحافظ الأهلي على سجله خالي من الهزائم للمباراة الـ18 على التوالي حيث حقق الفريق الأحمر الفوز في 17 مباراة، مقابل تعادل واحد كان تحقق في الجولة الماضية وتحديدًا ما قبل كورونا بالتعادل أمام سموحة بنتيجة هدف لكل جانب.

ويعتبر الأهلي الأكثر في تحقيق الفوز حتى الآن بواقع (17 مباراة)، في المقابل يأتي الثنائي الزمالك والمقاولون العرب في الترتيب الثاني مناصفة برصيد (10 مباريات).

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- قوة هجومية ودفاعية:

دعّم الأهلي أرقامه من حيث القوة الهجومية ليصبح رصيده من الأهداف حتى الآن 48 هدفًا مع استقبال شباكه أربعة أهداف فقط ليحافظ على صموده الدفاعي.

ويعتبر بيراميدز في الترتيب الثاني خلف الأهلي على صعيد تسجيل الأهداف بواقع 28 هدف، في المقابل يأتي الزمالك والاتحاد السكندري في الترتيب الثاني من خلال استقبال الأهداف بواقع 13 هدف.

- تأثير الظهيرين:

قدّم محمد هاني والنجم التونسي علي معلول هدية للأهلي من خلال تسجيل كل منهما هدفًا للفريق الأحمر، حيث كانت البداية من الظهير الأيمن محمد هاني بهدف من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 64 ليدون هدفه الأول مع فريقه في الموسم الحالي.

في المقابل، أحرز معلول هدفًا في الدقيقة 95 من زمن أحداث المباراة ليدون هدفه الرابع في الموسم الحالي إلى جانب تقديم ست تمريرات حاسمة.

- عودة فتحي:

ورقة استعاد بها السويسري رينيه فايلر تتمثل من خلال حمدي فتحي الغائب عن المشاركة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي وتحديدًا في مباراة أسوان والتي انتهت لصالح الأهلي بنتيجة (5-1) ضمن مباريات الأسبوع الثالث.

فتحي التحق بالمعسكر للمنتخب الوطني المصري بعد ذلك ليتعرض للإصابة في الغضروف إلا أن اللاعب بعد عشرة شهور كاملة عاد من جديد ليدعم وسط ميدان فريقه استعدادًا للفترة المقبلة سواء كان محليًا أو قاريًا من خلال لقاء الوداد البيضاوي المغربي في إطار دور نصف النهائي.