الدرجة الثانية.. الأولمبي يعلن اكتشاف 8 حالات إصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: أعلن النادي الأولمبي الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية المصري، اكتشاف 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بينهم لاعبين. وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد النادي الأولمبي أن المسحة الطبية التي أُجريت للاعبي الفريق والجهاز الفني والطبي والإداري أثبتت إصابة 8 أفراد بفيروس كورونا. Advertisements وجاء بيان النادي: "كشفت نتائج المسحة الطبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا والتى أجريت لفريق الكرةعن أصابة ٨ حالات ايجابية حاملة لفيروس كورونا (COVID 19 ) مابين اثنين لاعبين بالإضافة أفراد الجهاز الفني والادارى والطبى وعمال غرف الملابس". من جانبه، علق أيمن شعبان ، مدير الكرة بالنادي أنه تم إخطار المصابين بالفيروس للخضوع لفترة العزل المنزلي والحصول علي بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة. جدير بالذكر أن الأولمبي يحتل المركز العاشر بالمجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية المصري.

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