اتحاد الكرة يكرم عبد الله السعيد اليوم بمناسبة أهدافه المائة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قررت اللجنة الخماسية المكلفة بالإشراف على الاتحاد المصري لكرة القدم، تكريم عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز بمناسبة دخوله نادي المائة.

ونجح عبد الله السعيد في تسجيل 104 هدفًا ببطولة دوري we المصري، بقميص الإسماعيلي، الأهلي وبيراميدز.

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تأتي هذه الخطوة، كإجراء مستحدث من قبل اللجنة الخماسية لتكريم نجوم الكرة المصرية أعضاء نادي المائة.

ومن المقرر أن يتم تسليم لاعب المنتخب الوطني جائزة خاصة قبل انطلاق مباراة فريقه ضد طنطا مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يُعلن لاحقا عن موعد وكيفية تكريم جميع نجوم مصر الذين انضموا لعضوية نادي المائة هدف بشكل يليق بإنجازهم الكبير.