تقرير الوفد سبورت .. الأزمات تحاصر الدوري "بدري بدري"

مع أول جولات بطولة الدوري الممتاز بعد قرار استئناف المسابقة، ظهرت الأزمات مبكرًا بسبب فيروس كورونا، بجانب المشاكل المتكررة التي لا تتوقف نهائيًا مع الحكام في المسابقات المحلية.

ورغم التوقعات المتباينة بين الجماهير حول مصير بطولة الدوري مع استمرار وجود فيروس كورونا، إلا أن اتحاد الكرة تحمل مسئولية استكمال المسابقة بناءً على قرار الدولة رغم ضيق الوقت على أمل أن تستكمل البطولة في أجواء أكثر هدوءً بعد توقفها لفترة طويلة لانتشار فيروس كورونا.

الإنتاج الحربي .. أول القصيدة كورونا !

قص الإنتاج الحربي شريط الأزمات في الدوري بعدما فاجأ كل المتابعين بإيجابية مسحة كورونا لـ18 فرد بالفريق على رأسهم مختار مختار المدير الفني بجانب عدد كبير من اللاعبين، الأمر الذي دفع النادي للمطالبة بتأجيل مباراتيه أمام نادي مصر التي كان مقررًا لها الجمعة الماضي، بجانب مباراة الأهلي يوم الجمعة المقبل، لعدم وجود لاعبين بالفريق بعد هذا الكم من الإصابات، وهو ما اضطر اتحاد الكرة للموافقة على تأجيل مواجهة الإنتاج مع نادي مصر فقط، مع التحذير شديد اللهجة لكل الأندية بتوقيع عقوبات حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

طارق العشري .. إيقاف مع إيقاف التنفيذ !

شهد لقاء الزمالك والمصري في أول مباريات الدوري بعد عودته، أزمة بسبب طارق العشري المدير الفني للفريق البورسعيدي، والذي اتضح أنه لم ينفذ عقوبة إيقافه من جانب لجنة الانضباط، والتي بلغت 3 مباريات بجانب غرامة 50 ألف جنيه، حيث طبقها في مباراتي حرس الحدود مع الجونة في الدوري وأبو قير للأسمدة في كأس مصر، وكان يفترض أن لا يجلس على الدكة

في لقاء الزمالك وهو يقود المصري باعتبارها المباراة الثالثة والأخيرة في العقوبة التي وقعت عليه في الأصل وهو مدربًا للحدود في مباراة الزمالك يوم 5 فبراير الماضي بعدما تم طرده ورفض مغادرة الملعب، وأكد مسئولو لجنة الانضباط حدوث خطأ في تطبيق العقوبة، والذي يتحمله مراقب المسابقات لأنه هو المنوط بمراجعة كل من وقع عليهم اتحاد الكرة عقوبات من عناصر اللعبة سواء مدربين أو لاعبين أو إداريين.

أزمات الأندية والحكام .. مسلسل لا ينتهي !

لم تقتصر أزمة مباراة الزمالك والمصري على طارق العشري وإيقافه وإنما امتدت إلى الحكم محمد عادل الذي لاقى هجومًا كبيرًا من الجانب البورسعيدي، لتغاضيه عن احتساب ركلة جزاء لصالح فريقهم من وجهة نظرهم، عقب التحام بين التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك وزياد فرج ناشئ المصري داخل منطقة جزاء الأبيض، وشاهد عادل اللقطة من خلال تقنية الفيديو ثم قرر عدم احتساب ركلة الجزاء، وقرر النادي المصري تصعيد اعتراضه ليصل إلى حد المطالبة بمنع إدارة محمد عادل أي مباراة للفريق الفترة المقبلة.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقد دخل فرج عامر رئيس سموحة على خط الأزمة، وطلب في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدم إدارة محمد عادل أي مباراة لسموحة مستقبلًا.

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اتحاد الكرة لم يقف مكتوف الأيدي أمام موقف المصري وسموحة وأصدر بيانًا صارمًا بأن اختيارات

الحكام من اختصاص لجنة الحكام فقط وليس من حق الأندية التدخل في ذلك أو المطالبة بتعيين حكام بأعينهم لمبارياتهم، مع التهديد بمسائلة من يخالف هذه القواعد.

المصري كمان وكمان !

لم يظهر اسم المصري في أزمات الدوري على مستوى إيقاف العشري أو الاعتراض على محمد عادل فقط، بل إنه بعد مباراة الزمالك، أعلن النادي البورسعيدي عن إيجابية عينة 16 حالة بالفريق منهم 12 لاعبًا بجانب 4 أفراد من الجهاز الفني على رأسهم طارق العشري وعبد الظاهر السقا مدير الكرة، ليطلب المصري تأجيل مواجهته اليوم مع حرس الحدود في الأسبوع الـ18، ويصدر اتحاد الكرة بيانًا يرفض فيه التأجيل حفاظًا على انتظام المسابقة، ويبرر بعد ذلك في تصريحات صحفية بأن ظهور هذا العدد من الإصابات يعكس مدى الإهمال ولا يمكن أن تكون نتيجة الإهمال تأجيل المباراة خاصة وأنه باتباع مدة العزل فإن المصري سيتأجل له 3 مباريات مما يعني عدم وجود إمكانية لاستكمال الدوري لصعوبة توفير وقت آخر لهذه المباريات.

تفاقمت الأزمة بشكل أكبر في الساعات الماضية إلى أن أعلن سمير حلبية رئيس المصري عن اتفاقه مع وزير الرياضة د.أشرف صبحي واتحاد الكرة، على إجراء مسحة صباح اليوم للاعبي المصري، وحال ثبوت إيجابية العينات يتم تأجيل لقاء الحدود والعكس حال تأكد سلبيتها، يخوض المصري وقتها المباراة.

الاتحاد السكندري .. السلبي أصبح إيجابي !

أعلن الاتحاد السكندري عصر أمس الأحد عن سلبية مسحة كورونا لجميع أفراد الفريق لاعبين وجهاز فني، ثم فاجأ الجميع ببيان رسمي يوضح فيه أنه تلقى إخطارًا رسميًا من اللجنة الطبية لاتحاد الكرة، يؤكد إيجابية عينة أحد اللاعبين، وسط أنباء عن مخالطة هذا اللاعب لزملاؤه بعد إعلان النادي سلبية جميع العينات، الأمر الذي يضع مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري المقرر لها مساء اليوم الاثنين في أزمة جديدة، تحسمها نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبو الاتحاد فور صدور البيان للاطمئنان على حالة الفريق قبل مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة مساءً على ملعب برج العرب في الإسكندرية.