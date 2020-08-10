رياضة | إنتر ميلان يخشى مغامرات ليفركوزن في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يخشى مغامرات ليفركوزن في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق إنتر ميلان الإيطالي في الساعة التاسعة مساء اليوم مباراة صعبة ضد باير ليفركوزن الألماني ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب إسبريت أرينا بمدينة دوسلدروف الألمانية.

يحسم الدور ربع النهائي ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من مباراة واحدة على أرض محايدة، وفقاً لقرارات "يويفا"، من أجل مبدأ تكافؤ الفرص، وسرعة إنهاء الموسم الحالي من المسابقة القارية.

وكان فريق إنتر نجح فى الإطاحة بخيتافي الإسباني من دور الـ16 من مباراة واحدة، بعد أن تعذر إقامتها على مباراتين ذهاب وإياب بسبب فيروس كورونا.

وحسم إنتر وصافة الدوري الإيطالي، خلف يوفنتوس الذي توج باللقب للمرة التاسعة توالياً، فيما فشل خيتافي في حجز مقعده بالبطولات الأوروبية بالموسم المقبل، بعدما أنهى موسمه في المركز الثامن بجدول ترتيب الليجا.

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ويحلم كونتي بقيادة إنتر إلى لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل تعويض خسارة "الكالتشيو" لصالح يوفنتوس، ويعد "النيراتزوري" ثاني أقوى المرشحين لنيل اللقب بعد مان يونايتد.

ولم يتوج إنتر ميلان بأي لقب أوروبي منذ الثلاثية التاريخية عام 2010 مع البرتغالى جوزيه مورينيو.

ويمر أنطونيو كونتي بفترة غير مستقرة مع إنتر، بعد ضياع لقب الدوري، ومهاجمته لإدارة النادي، مؤكداً إن إنتر فريق ضعيف ولا تتوفر حماية مناسبة للاعبين أو المدرب.

وفى حالة وداع إنتر ميلان بطولة الدوري الأوروبي، قد يرحل كونتي عن القيادة الفنية لـ"النيراتزوري" بعد خسارة ثالث ألقابه هذا الموسم.

ويواجه الفائز من إنتر وباير ليفركوزن، الفائز من مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني، وبازل السويسري، والتي ستقام غداً الثلاثاء.يال مدريد أن يكون العرض كافياً لإغراء "البيانكونيري".