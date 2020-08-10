رياضة | عرض خيالي من ريال مدريد لضم ديبالا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض خيالي من ريال مدريد لضم ديبالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لتقديم عرض ضخم للنجم باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحول ريال مدريد تركيزه بالفعل إلى تعزيز تشكيل المدرب زيدان الدين زيدان هذا الصيف، مع تصدر باولو ديبالا قائمة أمنياتهم بعد توديع دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، بعد الخسارة 2-4 في مجموع المباراتين، لينهي "الميرينغي" موسم 2019-2020، بالفوز بلقبي "الليجا"، وكأس السوبر الإسباني.

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وذكر موقع فورزا إيطاليا، أن ديبالا قد لفت انتباه رئيس ريال مدريد بيريز، وكلف وسطاء بفتح محادثات مع اليوفي، حيث يتألف العرض المبدئي للريال من 100 مليون يورو، بالإضافة إلى توني كروس، وإيسكو ألاركون.

يوفنتوس ليس مهتماً بمناقشة أي صفقات في هذا الوقت، حيث يركزون على وصول أندريا بيرلو كمدير فني جديد بدلاً من ماوريزيو ساري، ولكن قد يتعين النظر في عرض ريال مدريد فمع إيسكو وكروس بقيمة 60 مليون يورو، و50 مليون يورو، يأمل ريال مدريد أن يكون العرض كافياً لإغراء "البيانكونيري".