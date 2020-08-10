رياضة | شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك لأكثر من أمر.

وكشف شوبير خلال برنامج الإذاعي على إذاعة "ON SPORT FM" غياب حسين الشحات بسبب قيامه بعملية جراحية فى توقيت حرج وغير مفهوم وعليه مليون علامة استفهام".

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وأضاف :" تحجج جناح النادي الأهلي بانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وأجرى الجراحة فى وقت تفشي الفيروس”.

وتابع:” وأبدى الشحات من جديد رغبته فى السفر لألمانيا وأجرى الجراجة فى القاهرة وهى جراحة عادية لا تتطلب السفر فلماذا تضيع الوقت”.

وحقق النادي الأهلي فوزًا ثميناً على حساب إنبي بهدفين دون رد، مساء أمس الأحد، في استاد القاهرة، باللقاء المؤجل من الجولة 15، أحرز الهدف الأول الظهير الأيمن محمد هاني في الدقيقة 69، ونجح علي معلول في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 90+5