رياضة | أحمد صديق ينضم لقطاع الناشئين بالأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد صديق ينضم لقطاع الناشئين بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن احمد صديق الظهير الأيمن السابق للنادي الأهلي عن توليه منصب داخل قطاع الناشئين في القلعة الحمراء خلال الفتره المقبله في الموسم الجديد بعد جلسته مع الكابتن خالد بيبو مدير القطاع.

وكشف صديق خلال ظهوره مع عمر ربيع ياسين علي قناة النهار عن توليه تدريب فريق في قطاع الناشئين خلال الموسم الجديد.

وتابع: "تلقيت مفاوضات من أحد أندية الدرجة الثانية ولها اسم كبير لتولي منصب المدير الفني ولكن الأهلي بيتي ورفضت الرحيل لأي نادي آخر".

جدير بالذكر أن أحمد صديق كان يتولي مسؤولية أحد أكاديميات الأهلي في الامارات خلال الفترة الماضية.