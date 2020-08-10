رياضة | موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة العالمية هذا الأسبوع مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادى أتلتيكو مدريد الإسباني أمام نظيره نادى لايبزيج الألماني ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دروي أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب خوسيه الفالادي الدولي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن رسميا انه من دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ستكون من مباراة واحدة بسبب أزمة كورونا التي ضربت العالم فى الفترة الماضية.