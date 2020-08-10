الأهلي يستدعي أزارو من المغرب لحسم ملف التجديد والبقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستدعي أزارو من المغرب لحسم ملف التجديد والبقاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي استدعاء المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق الذي اانتهت إعارته مؤخراً لنادي الإتفاق السعودي من أجل عقد جلسة حاسمة وهامة معه لحسم مستقبله مع القلعة الحمراء حيث ترغب اللجنة تجديد عقد اللاعب والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده ولصعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبي أخر وطلبت اللجنة من وكيل أعمال اللاعب عودة المهاجم المغربي للقاهرة وإنهاء أجازته الحالية في المغرب في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل التفاوض معه بشأن هذه الأمور الهامة ، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة فى التدريبات.
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