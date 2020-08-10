شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. حمادة إمام يهزم الأهلي بثنائية والزمالك يحقق لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الراحل حمادة امام نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، امتاز بالمهارة الفائقة والسرعة ، وقاد الزمالك للعديد من البطولات ، وفي موسم 1965 حقق الزمالك الفوز على الأهلى فى القمة 29 بهدفين مقابل هدف، ليحتفل عشاق الرداء الأبيض بالحفاظ على الدورى للموسم الثانى على التوالى، والثالث فى تاريخه، وسجل حمادة أمام هدفى الزمالك، بينما سجل رفعت الفناجيلى هدف الأهلى، وأدار المباراة الحكم أحمد الخولى.

وجاء تشكيل الزمالك فى القمة 29 ضم كلا من: السودانى سمير محمد علي، يكن حسين، أحمد مصطفي، أحمد رفعت، محمود أبورجيلة، عبدالخالق عفيفي، عبدالكريم الجوهري، الفلسطينى حسام السمري، السودانى عمر النور، حمادة إمام، فاروق السيد.

بينما جاء تشكيل الأهلى القمة 29 ضم كلا من: عصام عبدالمنعم، الفلسطينى فيصل، ظاظا، سعيد أبوالنور، فؤاد أبوغيدا، جمال محمود، ميمى الشربيني، علوى مطر، رفعت الفناجيلي، محمود السايس، وأباظة.

ويٌعد الثعلب حمادة إمام، نجم الزمالك السابق، أحد رموز القلعة البيضاء لما حققه خلال مسيرته بالملاعب من ألقاب وبطولات، ومن الصعب أن نجد لاعباً سجله خالٍ من الكروت الصفراء والإنذارت، ولكن حمادة إمام لم يحصل على أى إنذار فى تاريخه بالملاعب، وهو اللاعب المصرى الوحيد الذى لم يرفع فى وجهه بطاقة صفراء، وهذا إن دل فيدل على مدى أخلاقياته بالمستطيل الأخضر .

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كما أن حمادة إمام هو اللاعب الوحيد الذى تم استدعاؤه من غزة بطائرة حربية بأوامر من المشير عبد الحكيم عامر للمشاركة فى مباراة الزمالك والأهلى بنهائى كأس شباب 20 سنة، بعد تواجده فى غزة مع والده الذى كان فى هذا التوقيت نائبا بقطاع غزة.

وتوج حمادة إمام مع الزمالك بلقبى الدورى موسم 63/1964، وسجل 11 هدفاً فى 19 مباراة، وموسم 64/1965 وسجل 18 هدفا فى 22 مباراة، وإجمالا، سجل فى مسابقة الدورى 74 هدفا احتل بها المركز الرابع خلف عبد الحليم على وعلى خليل وحسن شحاتة بقائمة هدافى الزمالك.

لعب الثعلب الكبير كمهاجم فى نادى الزمالك، وكان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وعضو مجلس إدارة نادى الزمالك، هو ابن الكابتن يحيى الحرية إمام حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر فى كأس العالم فى الثلاثينات ووالد اللاعب حازم إمام كابتن الزمالك السابق.