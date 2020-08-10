شكرا لقرائتكم الزمالك يواصل مسيرته في الدوري بلقاء الاتحاد السكندري في المحطة الثانية لمبارياته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الزمالك منافساته فى الدورى الممتاز، الذى استُأنفت منافساته يوم الخميس الماضى، بعد مرور فترة طويلة من تعليق منافسات النشاط الكروى فى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث سيكون الفريق الأبيض على موعد مع نظيره الاتحاد السكندرى، فى التاسعة من مساء اليوم الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه مؤخرًا على المصرى الخميس الماضى، بهدف دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.

أما الاتحاد السكندرى فسيخوض مباراته أمام الزمالك وهو مُحتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات أخرى، فيما سجل لاعبيه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا حتى الآن.

ويسعى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لمواصلة انتصارات فريقه فى مسابقة الدورى الممتاز، بعد فوزه على المصرى البورسعيدى، حيث يسعى لزيادة الارتقاء بالمستوى الفنى للاعبين خلال مباراة الاتحاد السكندرى، بعد فترة التوقف السلبية الطويلة التى شهدتها الفترة الماضية، حيث منح المدرب الفرنسى خلال تدريبات الأبيض التى سبقت المباراة اللاعبين بعض ملاحظاته عن مباراة المصرى الأخيرة، ثم تحدث عن أهمية لقاء الاتحاد السكندرى وضرورة الفوز بالثلاث نقاط، حيث حرص على الإشادة بالمستوى الذى ظهر عليه لاعبوه فى لقاء المصرى إلا أنه شدد على أنه لن يقبل بأى تراجع فى نهاية المباراة كما حدث فى مباراة الفريق البورسعيدى، مُطالبا اللاعبين باستغلال الفرص التى تُتاح لهم والعمل على تسجيل هدف مُبكرًا يمنح الفريق ارتياحية فى مواجهة زعيم الثغر.

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فيما يعتمد المدرب الفرنسى على استعادة طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، لقيادة إيقاع خط وسط الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندرى، حيث من المتوقع، أن يدفع الفرنسى كارتيرون بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إسلام جابر وحسام أشرف وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

من ناحية أخرى، يحاول طلعت يوسف، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، تجهيز لاعبيه بصورة جيدة قبل مباراة اليوم، حيث سيدخل زعيم الثغر المباراة، وبين صفوفه العديد من الغيابات التى يشهدها الفريق وعلى رأسها المحترفين إيمانويل أوكرى، أنيس سألتو، ويلسون اكباكى، بسبب أزمة الطيران، كما يغيب عمر الميدانى، وأيمن الغباشى، بسبب اصابتهما بفيروس الكورونا، فيما سيتسبب بند عدم المشاركة أمام الفارس الأبيض فى غياب الثنائى رزاق سيسيه، وأحمد رفعت، لوجود بند عدم المشاركة فى مباريات الفريقين، بالإضافة إلى غياب هشام محمد للإصابة.

ومن المتوقع أن يخوض الاتحاد السكندرى، المباراة بتشكيل مكون من"عماد السيد فى حراسة المرمى، محمود شعبان وإسلام جمال ومحمود رزق والسيد سالم فى خط الدفاع، أحمد نبيل مانجا وخالد الغندور ومحمد الصباحى ومحمد راشد و حجى فى خط الوسط، خالد قمر فى خط الهجوم".