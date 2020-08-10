قبل ساعات من مواجهة الفريقين.. أول تعليق من الزمالك على ظهور حالة «كورونا» في فريق الاتحاد السكندري

علّق مسئولو نادي الزمالك على ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لأحد لاعبي فريق الاتحاد السكندري، وذلك قبل ساعات من مواجهة الفريقين اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وقال هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات لقناة النادي: “الأمر يزداد صعوبة يوما بعد يوم”.

وأضاف زادة: “سنواجه الاتحاد بعد ساعات، أين ضمانات سلامة اللاعبين؟ وبالطبع الحالة المصابة خالطت الكثير من اللاعبين الآخرين”.

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وأكمل: “تحدثنا في كل هذه الأمور من قبل قرار الاستئناف ولكن لم يسمعنا أحد”.

وتابع عضو مجلس إدارة الزمالك: “هل اتحاد الكرة يريد الهلاك للاعبين؟ الأمر أصبح خطير على جميع الفرق، خاصة بعد ظهور 16 حالة مصابة بالكورونا بين صفوف فريق واحد وهو فريق المصري”.

وأكد زادة أنه من الضروري "الحصول على ضمانات بعدم وجود إصابات أخرى في الاتحاد، قبل مواجهتنا اليوم”.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد في التاسعة من مساء اليوم باللقاء المؤجل من الجولة 18 لبطولة الدوري العام.