شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل للفيفا 12 تصورا لتضارب المصالح قبل اعتماد اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، وصول النسخة النهائية من اللائحة الجديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، لارسالها إلي الأندية لمعرفة التصور النهائي للائحة الذي سيتم التصويت عليه في الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الاساسي.

وأرسلت اللجنة الخماسية موخرا عدة مقترحات وتصورات علي بعض البنود للفيفا للتعرف علي موقف الاتحاد الدولي منها قبل طرحها علي الجمعية العمومية ، وتضمنت هذه الاقتراحات 12 فقرة في بند تضارب المصالح الذي سيتم تفعيله في اللائحة الجديدة علي أن يحسم الفيفا اشكال تضارب المصالح ومن بينها وكلاء اللاعبين والتسويق الرياضي والعمل في مجال الاعلام وغيرها من اشكال تضارب المصالح.

من ناحية اخري ، استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، علي توقيع عقوبة جديدة علي طارق العشري المدير الفني للنادي المصري بعد حضوره مباراة فريقه الاخيرة بالدوري امام الزمالك رغم استمرار ايقافه حيث قضي مباراتين فقط من عقوبة الايقاف الموقعة عليه ويتبقي له مباراة هي مباراة الزمالك الاخيرة .

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وسادت حالة من الجدل بعد حضور طارق العشرى المدير الفنى للنادى المصرى، مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك مع استئناف مباريات الدورى بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، خاصة وأن العشرى كان قد تم ايقافه 3 مباريات بمعرفة لجنة الانضباط بالجبلاية عندما كان مديرا فنيا لحرس الحدود بسبب خروجه عن النص فى مباراة الزمالك فى الأسبوع الـ16 بالدورى.

وغاب العشرى عن مباراة حرس الحدود أمام الجونة بالدورى كما غاب أيضا عن مباراة الحرس أمام أبو قير للأسمدة ، قبل أن يرحل لتدريب النادى المصرى ما يعنى استمرار ايقافه الا أنه حضر مباراة فريقه أمام الزمالك، وهو ما تسبب فى حالة من اللغط.. وفاز الزمالك على المصرى بهدف نظيف سجله محمود علاء مدافع الأبيض.

علي صعيد مغاير ، منحت لجنة الحكام برءاسة وجيه احمد وعزب حجاج تعليمات مشددة للحكام بعدم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا فيس بوك بشكل نهائي منعا لاثارة اي أزمات توثر علي استقرار الدوري واستكماله للنهاية .