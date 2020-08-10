شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندرى.. عودة طارق حامد ومصطفى محمد يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندرى، فى التاسعة من مساء اليوم الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يواصل الأبيضى مشواره فى منافساته بمسابقة الدورى الممتاز، الذى استُأنفت منافساته يوم الخميس الماضى، بعد مرور فترة طويلة من تعليق منافسات النشاط الكروى فى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه مؤخرًا على المصرى الخميس الماضى، بهدف دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.

أما الاتحاد السكندرى فسيخوض مباراته أمام الزمالك وهو مُحتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات أخرى، فيما سجل لاعبيه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا حتى الآن.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندرى

يعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على استعادة طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، لقيادة إيقاع خط وسط الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندرى، حيث من المتوقع، أن يدفع الفرنسى كارتيرون بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إسلام جابر وحسام أشرف وأحمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.