رياضة | أحمد صديق: سيد عبد الحفيظ مثلي الأعلى.. وإبراهيم حسن أفضل ظهير أيمن في التاريخ

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد صديق: سيد عبد الحفيظ مثلي الأعلى.. وإبراهيم حسن أفضل ظهير أيمن في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد صديق، نجم النادي الأهلي سابقا، عن مثله الأعلى في الكرة المصرية وأفضل ظهير أيمن في تاريخ الكرة.

وقال أحمد صديق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "سيد عبد الحفيظ مثلي الأعلي ولكن إبراهيم حسن أفضل ظهير أيمن في التاريخ".

وتابع: "إبراهيم حسن لاعب لن يتكرر ويأتي ذلك بسبب زيادته الهجومية وهو لاعب كبير".