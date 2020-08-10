رياضة | بعد ارتباط رمضان صبحي بالانتقال إلى الزمالك.. الأبيض يكشف الحقيقة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد ارتباط رمضان صبحي بالانتقال إلى الزمالك.. الأبيض يكشف الحقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتبط اسم رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي هدرسفيلد الإنجليزي، والمعار إلى صفوف الأهلي، للانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك، أن الأبيض لم يدخل في أي مفاوضات مع النادي الإنجليزي، سواء من قريب أو من بعيد، أو حتى التحدث مع اللاعب، مشيرا إلى أن الطلبات المالية من جانب هيدرسفيلد مبالغ فيها.

وشدد على أنه من الصعب دفع ما يزيد عن 100 مليون جنيه مقابل ضم اللاعب بخلاف قيمة عقده في الموسم الواحد والتي ستصل إلى 20 مليون جنيه.

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وأبدى انزعاجه من فكرة ربط اسم اللاعب بالزمالك، والتي وصفها بأنها يتم ممارستها من أجل الضغط على الأهلي، لإجبارهم على تلبية مطالب هيدرسفيلد الإنجليزي.

جدير بالذكر أن إعارة رمضان صبحي لصفوف الأهلي قد انتهت في شهر يونيو الماضي، وتلقى اللاعب استدعاءا من هدرسفيلد للانضمام إلى التدريبات.

يشار إلى أن الإعلامي أحمد شوبير قد أكد أن إعارة رمضان صبحي للأهلي سوف يتم تمديدها على أن يتم بيعه نهائيا بعد ذلك.