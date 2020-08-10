طارق العشري ردًا على بيان اتحاد الكرة: صحة اللاعبين أهم..ومش "هنشحت" المساندة من حد

أعرب طارق العشري المدير الفني للفريق الأول بالنادي المصري عن استيائه من بيان الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب خوض مباراة الغد من دون الاطمئنان على اللاعبين.

وقال "العشري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب on" المذاع عبر فضائية "اون تايم سبورتس" ان ما فعله النادي المصري والاتحاد المصري لكرة القدم غير مقبول، ويجب الاطمئنان على اللاعبين قبل التفكير في خوض المباريات.

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وأضاف ان صحة الإنسان أهم ما في المنظومة.. ولا تعليق على بيان اتحاد الكرة فهو حر في بياناته وقراراته, موضحا أن مسحات اتحاد الكرة غدا خاصة بمجموعة اللاعبين الناشئين ولاعلاقة لهم بالحالات الإيجابية.

ووجه الكابتن "طارق العشري" تساؤالا لاتحاد الكرة قائلا : كيف يخوض النادي المصري اللقاء من دون حارس؟!.. إصابة اللاعبين أثارت الذعر داخل النادي المصري ولا نملك لاعبين لمواجهة حرس الحدود".