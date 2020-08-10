شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستنجد بالجبلاية لإعادة الثلاثى الأجنبى قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنجد مسئولو النادى الإسماعيلى بنظرائهم في اتحاد الكرة من أجل حل أزمة الثلاثى الاجنبى التونسى فخر الدين بن يوسف والعراقى همام طارق والاوغندى باتريك كادو لاعبو الفريق الذى لم يتحدد موعد عودتهم للقاهرة حتى الان رغم إقتراب أول مباراة رسمية يخوضها الدراويش في الدوري عقب عودة المسابقة بعد تجميد طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا حيث يلاقى المصرى البورسعيدى الجمعة المقبل،وكان الفريق قد استعاد فى وقت سابق جهود الغينى بيكيتى سيلفا والنامبيى شيلونجو فيما أنهى الجهاز الادارى بالدراويش إجراءات عودة الثلاثى المتبقى لكن دون جدوى.

ويستعد الاسماعيلي لمواجهة المصري في 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20.

كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

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في سياق مختلف ، تأكد بشكل نهائى غياب لاعب خط وسط الإسماعيلى محمود عبد العاطى دونجا عن مواجهة المصرى، المقرر لها الجمعة المقبلة، ويأتى غياب دونجا عن هذه المباراة بسبب الإصابة التى يعانى منها، وبدأ اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلى فى أحد المراكز المتخصصة بالقاهرة لتحديد مدى درجة استجابة العضلة، ولم ينتظم دونجا فى تدريبات الإسماعيلى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة، ويعود للمشاركة بعد مباراة المصرى المقرر لها يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يستغرق برنامج دونجا التأهيلى أسبوعاً قبل العودة للمشاركة فى التدريبات، ثم التأكد من جاهزيته الفنية والبدنية للتواجد فى المواجهات الرسمية، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية بالفريق، إلا أن الجهاز الطبى يرفض التعجل فى عودته حتى يستعيد الفريق جهوده بأفضل صورة بعد الإصابة التى لحقت به فى أنكل القدم وأبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية وبذلك سيكون دونجا جاهزا للتواجد مع الدراويش عقب لقاء المصرى.

على صعيد مختلف ، وضع الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى برنامج تدريبى للناميبى شيلونجو مهاجم الفريق لتجهيزه لمباريات الدراويش المقبلة ببطولة الدوري بعد عودته متأخراً من بلاده ، وشهد المران الصباحى للإسماعيلى صباح الجمعة انتظام المهاجم الدولى الناميبى بنسون شيلونجو بعد عودته من بلاده إثر رحلة سفر طويلة، وأدى اللاعب تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب فى ظل عدم اكتمال جاهزيته وابتعاده عن التدريبات لفترة.