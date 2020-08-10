شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام الزمالك.. خالد قمر يقود خط الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندرى، فى التاسعة من مساء اليوم الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يواصل الأبيضى مشواره فى منافساته بمسابقة الدورى الممتاز، الذى استُأنفت منافساته يوم الخميس الماضى، بعد مرور فترة طويلة من تعليق منافسات النشاط الكروى فى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

يدخل الاتحاد السكندرى فسيخوض مباراته أمام الزمالك وهو مُحتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات أخرى، فيما سجل لاعبيه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا حتى الآن.

فيما يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه على المصرى الخميس الماضى، بهدف دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.

التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام الزمالك

يحاول طلعت يوسف، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، تجهيز لاعبيه بصورة جيدة قبل مباراة اليوم، حيث سيدخل زعيم الثغر المباراة، وبين صفوفه العديد من الغيابات التى يشهدها الفريق وعلى رأسها المحترفين إيمانويل أوكرى، أنيس سألتو، ويلسون اكباكى، بسبب أزمة الطيران، كما يغيب عمر الميدانى، وأيمن الغباشى، بسبب اصابتهما بفيروس الكورونا، فيما سيتسبب بند عدم المشاركة أمام الفارس الأبيض فى غياب الثنائى رزاق سيسيه، وأحمد رفعت، لوجود بند عدم المشاركة فى مباريات الفريقين، بالإضافة إلى غياب هشام محمد للإصابة، ومن المتوقع أن يدفع بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: محمود شعبان وإسلام جمال ومحمود رزق والسيد سالم.

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا وخالد الغندور ومحمد الصباحى ومحمد راشد و حجى.

خط الهجوم: خالد قمر.