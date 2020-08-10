شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع يبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز بالدوري فى أول ظهور رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى لاستئناف تدريباته اليوم الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بعدما منح بسيونى لاعبيه راحة من التدريبات أمس الاحد عقب التعادل مع الانتاج الحربى ودياً مساء السبت ، وقرر أن يكون التدريب على فترة واحدة استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.

تعادل فريقا طلائع الجيش والإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر السبت على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن استعدادات الفريقين لافتتاح مشوارهم ببطولة الدوري التى عادت بعد تجميد دام خمسة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا، تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش فى الشوط الاول وتعادل باسم مرسى للإنتاج الحربى فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.

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واطمئن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع على جاهزية لاعبيه الذين لم يشاركوا فى الوديات السابقة بسبب الإصابات مثل عمرو جمال وإسلام سرى ومحمد سعد سمير وأحمد سامى وعاصم صلاح.

وتغلب فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، على المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس بهدف نظيف فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار الإعداد لاستئناف مسابقة الدورى العام، وسجل ناصر منسى لاعب الطلائع هدف المباراة وحيد.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا