رياضة | هدف البدري يرفض تمثيل منتخب مصر ويوافق على تونس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هدف البدري يرفض تمثيل منتخب مصر ويوافق على تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن موافقة عدد كبير من اللاعبين مزدوجي الجنسية من أجل تمثيل نسور قرطاج.

رئيس الاتحاد التونسي يؤكد موافقة عدد من المحترفين على تمثيل نسور قرطاج

Advertisements

وأكد الجرىء في تصريحات تونسية، أن كلاً من إسماعيل الغربي (باريس سان جيرمان)، حنبعل المجبري ( مانشستر يونايتد)، يوسف الشرميطي ( سبورتنج لشبونة)، هيثم حسن (شاتورو)، عمر الرقيق (هيرتا برلين)، رمزي الفرجاني (بروسيا دورتموند)، وافقوا جميعهم على تمثيل منتخب نسور قرطاج.

وكان حسن قد تلقى اتصالات من اتحاد الكرة المصري بعد أن حصل على إعجاب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني والذي كان يرغب في ضمه.

الجدير بالذكر أن المدافع صاحب الأصول المصرية التونسية كان قد تلقى عدة عروض مؤخرا أبرزها من فياريال الإسباني مؤخرا.