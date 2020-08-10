رياضة | إبراهيم سعيد يُهاجم مروان محسن: ليس له دور فى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد يُهاجم مروان محسن: ليس له دور فى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إبراهيم سعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن هناك علامات استفهام حول مشاركة مروان محسن سواء مع القلعة الحمراء أو المنتخب الوطني.

وقال سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "مروان مهاجم لا يملك أى إمكانيات تؤهله للمشاركة مع الأهلي والمنتخب الوطني، وتحركاته داخل الملعب سلبية وصلاح محسن أفضل منه بكثير وكان يجب أن يحصل على فرصة بدلًا منه".

وأضاف: "استمرار وليد أزارو كان أفضل من تواجد مروان محسن، وعلي معلول سجل أهداف أكثر منه، فهو ليس له فائدة كماهجم مع القلعة الحمراء".

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وأكد إبراهيم سعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يعاني من الخط الهجومي، بسبب تراجع بعض اللاعبين عن مستواهم المعهود.

وقال سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "قفشة بعيد عن مستواه وينفذ تعليمات المدير الفني فقط ولكن لم يقدم أداء المعروف، ومحمد هامي تعامل بشكل جيد فى فرصة الهدف الذى سجله أمام إنبي".

وأضاف: "إذا استمر الأهلي بنفس المستوي سيعاني أمام الوداد المغربي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومروان محسن مستواه ثابت سواء قبل التوقف أو بعده لا يقدم جديد وليس له دور".