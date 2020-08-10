شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام كوبنهاجن في الدوري الأوربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق مانشستر يونايتد نظيره كوبنهاجن الدانماركي عند تمام الساعة التاسعة من مساء الاثنين بتوقيت القاهرة على أرض ملعب «راين إنيرجي» بمدينة كولن الألمانية، في دور ربع النهائي من الدوري الأوروبي 2020.

ويخوض سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، اللقاء بطريقة لعب 4-2-3-1، وتشكيلة مكون من، بروميرو في حراسة المرمى، ودفاعا، دالوت وماجواير وبايلي وويليامز، ماكتوميناي، ووسطا، وبوجبا وفيرنانديش ولينجارد ومارسيال، وهجوما، وراشفورد.

أمام بطل الدانمارك يخوض اللقاء بطريقة لعب 4-2-3-1، وتشكيلة مكونة من يوهانسون في حراسة المرمى، ودفاعا، فاريلا ونيلسون وبيلاند وبويليسين، ووسطا، ستاجي وزيك، بيل وفيند وفالك، وهجوما، كاوفمان.