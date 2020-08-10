شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة: باتشيكو أفضل مدرب أجنبي قاد الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البرتغالي جايمي باتشيكو هو أفضل مدير فني أجنبي قاد فريق الكرة بالنادي من بين جميع الأجانب الذين تولوا تدريب الأبيض في عهد مرتضى منصور.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «باتشيكو أفضل من مواطنه فيريرا، ولكنه خرج عن السياسية المتبعة داخل نادي الزمالك».
وواصل: «فيريرا نجح بفضل معاونيه، ولكن باتشيكو كان أفضل منه، وضع طريقة لعب ممتازة استمرت لفترات طويلة».
كان البرتغالي باتشيكو تولى تدريب الزمالك في موسم 2014-2015 قبل أن يرحل سريعا ويخلفه مواطنه فيريرا.
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