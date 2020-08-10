شكرا لقرائتكم خبر عن شهاب الدين أحمد: الكرة خارج الأهلي ليس لها أي علاقة باللعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شهاب الدين أحمد، نجم الأهلي السابق والمقدم السعودي الحالي، إن كرة القدم خارج النادي الأحمر ليس لها أي علاقة باللعبة.

وروى «شهاب» رحلته في الملاعب بعد رحيله عن الأهلي: «جميع الأندية في مصر تختلف تماما عن الأهلي، واندهشت من بعض الأمور التي شاهدتها بعد رحيلي عن النادي الأحمر».

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، السبت: «في باقي الأندية آخر شىء يحاسب عليه اللاعب هو أدائه الفني، والمصالح تحكم وتسيطر بشكل كبير».

وواصل: «الأمور تدار بمحسوبيات، وبتعاملات مالية غير شريفة».

وأنهى تصريحاته مؤكدا أن هناك أندية طلبت منه أن يحضر رفقة وكيل أعمال محدد من أجل إتمام صفقة انتقاله كي يحصلون على سمسمرة ولكنه رفض.

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