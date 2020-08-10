شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوقع برتوكول تعاون مع شركة النجيل الصناعي الألمانية الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة النجيل الصناعى الألمانية لتطوير أداء مصنع النجيل الصناعى التابع للوزارة بمشاركة الجانب الألماني. ويقام توقيع البرتوكول، الاثنين، في تمام الساعة 6 مساءا في مقر الوزارة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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