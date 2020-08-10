شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي يواصل التأهيل في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق بملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

ويعاني اللاعب من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن لقاء المصري السابق في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر للدوري.

ويسعى الجهاز الفني لتأهيل اللاعب للمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري، في التاسعة مساء الاثنين، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز .