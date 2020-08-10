شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة: محمود جنش ومحمد أبوجبل أفضل بكثير من أحمد الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن حارس الفريق السابق وبيراميدز الحالي، أحمد الشناوي، لم يكن يجيد في المباريات الفاصلة والحاسمة.

وأضاف خلال تصريحات على شاشة قناة «الزمالك»: «أحمد الشناوي حارس جيد، ولكنه كان يقدم مستويات مخيبة في المباريات الحاسمة».

وواصل: «هزيمة الزمالك بالخمسة أمام النجم الساحلي كان الشناوي سببا في 3 من الأهداف المسجلة، كذلك الخسارة أمام الوداد المغربي بالخسمة ونهائي دوري الأبطال أمام صن داونز».

وأتم تصريحاته: «أرى أن محمود جنش ومحمد أبوجبل أفضل كثيرا من أحمد الشناوي».