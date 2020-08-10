شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حرس الحدود يصطدم بالمصرى البورسعيدى فى مواجهة "الاستاذ والتلميذ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف حرس الحدود نظيره المصرى البورسعيدى مع دقات الرابعة عصر اليوم الاثنين على ستاد برج العرب بالأسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري العام، وشهد أخر ظهور لحرس الحدود في المسابقة في 9 فبراير الماضى تعادلا مع الجونة بهدفين لكل فريق، فيما خسر المصرى البورسعيدى من الزمالك بهدف دون رد في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع عشر والذى أقيم مساء الخميس الماضى.

ويحتل حرس الحدود المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 4 مواجهات وتعادل في 7 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ، بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لمحمد حليم مديراً فنياً لحرس الحدود بعد توليه المسئولية وتصعيده من منصب المدرب العام للمدير الفني خلفاً لطارق العشرى الذى رحل عن الحدود في 20 فبراير الماضى ليتولى تدريب المصرى ، ويسعى محمد حليم لخطف النقاط الثلاث أمام مدربه وأستاذه السابق العشرى الذى حقق إنجازات لا تنسى مع الحدود، بعدما قاد الفريق السكندرى للفوز بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

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في المقابل سوف يسعى طارق العشرى لتسجيل أول انتصار له مع الفريق البورسعيدى أمام أصدقاء الأمس حيث يسعى لغسل أحزانه بعد الهزيمة من الزمالك في الظهور الأخير ، ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام المصرى مكوناً من :" أحمد السعدني و عبد الله جمعة وخالد سامي ومصطفي الزناري ومصطفى مارسيلو و مصطفى جمال وأحمد فيليكس وحامد الجابري وجريندو وعبد الرحمن جبنة و أنطونى لوكاسا "توني".

فيما يبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام الحدود مكوناً من :" أحمد مسعود -كريم العراقي – إسلام أبو سليمة – أحمد شوشة – بهاء مجدي - فريد شوقي – عمرو موسى – حسن علي – محمد جابر - أحمد ياسر – محمود وادي".