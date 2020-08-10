شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يرفع الحمل البدنى فى الإنتاج الحربى قبل مواجهة الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعدادته المكثفة لمواجهة الاهلى المقرر لها مساء الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة المحلية ، حيث يخوض الفريق تدريباته على فترتين صباحاً ومساءاً لرفع الحمل البدنى للاعبين الذين غابوا الفترة الماضية بسبب اصابتهم بفيروس كورونا ، ورفض مختار مختار منح اللاعبين أى راحة حتى عقب المباريات الودية التى خاضها الفريق يومى الجمعة والسبت مع نادى مصر ثم الطلائع لإستغلال الفرصة لتجهيز الفريق لمواجهة الاهلى الهامة.

وتعادل فريقا طلائع الجيش والإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصرالسبت على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن استعدادات الفريقين لافتتاح مشوارهم ببطولة الدوري التى عادت بعد تجميد دام خمسة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا، تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش فى الشوط الاول وتعادل باسم مرسى للإنتاج الحربى فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.

وقاد مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، فريقه فى المباراة الودية مع طلائع الجيش بعدما أجرى نجم الأهلى الأسبق مسحة تأكيدية لفيروس كورونا وجاءت نتيجتها سلبية أيضاً، ليتأكد من شفائه بشكل تام من الفيروس، وأشرك عدد كبير من لاعبيه للإطمئنان على جاهزيتهم لمواجهة الاهلى بعد تعافيهم من فيروس كورونا.

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وكان مختار قد أدار ودية فريقه مع نادى مصر التى انتهت بالتعادل السلبى مساء الجمعة، فور علمه بسلبية مسحته، وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى شفاء كل عناصر فريقه من فيروس كورونا ليصبح الفريق جاهزاً لعودة بطولة الدورى، وكان آخر لاعب بالفريق مصاب بكورونا قد ظهرت نتيجة المسحة الخاصة به مساء الجمعة وجاءت سلبية.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة نادي مصر والإنتاج الحربي والمقرر اقامتها في الرابعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك نظرا لعدد العينات الإيجابية التي ظهرت في تحليل ڤيروس كوڤيد-١٩ الذي اُجري للاعبي وجهاز الفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي.