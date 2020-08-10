شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يراجع وديات سموحة مع الأهلي والزمالك قبل موقعة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان الجهاز الفني للفريق لأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس بفيديو المباريات الودية التي خاضها فريق سموحة استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام، بعد توقف كورونا الذي بدأ في مارس الماضي بسبب انتشار الوباء العالمي، حيث كان سموحة قد خسر أمام الأهلي والزمالك ودياً قبل أن يفوز على الاتحاد السكندري.

ويسعى الجهاز الفني للمقاولون للوقوف على أهم نقاط القوة والضعف في الفريق السكندري قبل موقعة الخميس المقبل التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويخضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفنى للفريق، بقيادة عماد النحاس، لإجراء المسحة الطبية للكشف عن كورونا الثلاثاء المقبل، استعداداً لخوض أول مباراة رسمية فى الدورى.

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وأكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الهدف الأساسى للجهاز الفنى لذئاب الجبل من المباريات الودية ليس تحقيق نتائج كبيرة ولكن الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المقاولون يسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس.

ويحتل المقاولون المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، والزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 34 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.