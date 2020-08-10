مجدي عبدالعاطي: تقليص عدد اللاعبين الأجانب ضد مصلحة الكرة المصرية

أكد مجدي عبدالعاطي، مدرب نادي الإنتاج الحربي الحالي ونادي أسوان السابق، أن تقليص عدد اللاعبين الأجانب ضد مصلحة الكرة المصرية مشيراً أن تواجدهم يخلق جو رائع للتنافس بين اللاعبين ما ينعكس على قوة الدوري الممتاز والمنتخبات الوطنية.

وعن الأخطاء التحكيمية في الدوري المصري، علق عبدالعاطي، "لا يوجد هناك أخطاء تحكيمية متعمدة لكن قوة القطبين إعلامياً تؤثر علي بعض الحكام".

كما أكد مجدي عبدالعاطي، أن تجربة بيراميدز أضافت للكرة المصرية وللكثير من اللاعبين.

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وأضاف عبدالعاطي في تصريحات خاصة

عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أصعب مباراة خضتها كلاعب هي نهائي أبطال العرب ضد الرجاء المغربي".

وأضاف "أصعب لاعب واجهته هو وائل جمعة وتسبب الاصطدام به فقداني الذاكرة".

وأشار: "عصام الحضري سجلت في مرماه هدف وحيد وهو الأفضل في مركز حراسة المرمي".