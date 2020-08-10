مجدي عبدالعاطي: الأهلي لن يتأثر برحيل إكرامي وفتحي.. والتعامل مع عاشور لا يليق بتاريخه

أكد مجدي عبدالعاطي، مدرب نادي الإنتاج الحربي حاليًا، والمدير الفني السابق لنادي أسوان، أن الأهلي لن يتأثر برحيل إكرامي وأحمد فتحي وإنه لو كان مكان فتحي لأكمل مسيرته مع الأهلي.

وأكد مجدي عبدالعاطي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "هذه النهاية لم

تكن تليق بتاريخ حسام عاشور مع الأهلي".

وأشار: "فرص الأهلي والزمالك في التأهل لنهائي دوري الأبطال أكبر من الوداد والرجاء".

كما أكد مجدي عبدالعاطي، إنه لم يكن محظوظاً مع المنتخب وإن طه بصري صاحب فضل كبير علي أبناء جيله في إنبي.

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وأكد مجدي عبدالعاطي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محسن صالح قال لي إنت معمول لك عمل، وتلقيت عرض إحتراف في شارلروا البلجيكي لكن إدارة مزارع دينا وافقت علي عرض إنبي".

وفي سياق أخر، أشار "عبدالعاطي": "مسعد عوض يمتلك الخبرات اللازمة لفريق أسوان في الدوري لكنه واجه سوء حظ كبير، لا أتمني هبوط أسوان وبقاء الفريق بمثابة شهادة نجاح لي".