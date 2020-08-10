مجدي عبد العاطي يكشف سبب رحيله عن تدريب أسوان

كشف مجدي عبدالعاطي مدرب نادي الإنتاج الحربي، عن سبب رحيله عن تدريب نادي أسوان.
وأكد مجدي عبدالعاطي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تقدمت بإستقالتي منأسوان للمرة الأولي بسبب سوء التوفيق بينما رحلت عن فريق أسوان بسبب مستحقات اللاعبين".
وعن قبوله الانضمام للجهاز الفني للانتاج الحربي، "تنقلت لتدريب العديد من الفرق معمختار مختار، فهناك تفاهم كبير بيني وبينه وأفهمه من نظراته والتدريب في الدرجة الثانية أصعب من التدريب في الدوري الممتاز".
وأضاف: "حافظت على عدد كبير من لاعبي أسوان في الدوري وإختيار اللاعبين كان مسئوليتي الشخصية، وراضي تماماً عن فترتي مع أسوان وحققت ما أتمناه معهم بنسبة كبيرة".
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