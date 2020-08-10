أحمد صديق يعلن انضمامه لقطاع الناشئين بالأهلي

أعلن احمد صديق الظهير الأيمن السابق للنادي الأهلي عن توليه منصب داخل قطاع الناشئين في القلعة الحمراء خلال الفتره المقبله في الموسم الجديد بعد جلسته مع الكابتن خالد بيبومدير القطاع.
وكشف صديق خلال ظهوره مع عمر ربيع ياسين علي قناة النهار عن توليه تدريب فريق في قطاع الناشئين خلال الموسمالجديد.
وتابع: "تلقيت مفاوضات من أحد أندية الدرجة الثانية ولها اسم كبير لتولي منصب المدير الفني ولكن الأهلي بيتي ورفضت الرحيل لأي نادي آخر".
جدير بالذكر أن أحمد صديق كان يتولي مسؤولية أحد أكاديميات الأهلي في الامارات خلال الفترة الماضية.
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