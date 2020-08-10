مدرب حرس الحدود يؤكد صعوبة استكمال الدوري بعد ارتفاع إصابات كورونا

أكد محمد حليم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أن الأوضاع تزداد صعوبة بسبب ارتفاع حالات كورونا بين لاعبي الدوري المصري.
وأكد محمد حليم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "استكمال الدوري في تلك الأوضاع أمر في غاية الصعوبة ولكن نتمنى استمرارهفي حال استقرار الأوضاع".
وتابع: "هناك لاعب في المصري قد أصيب بكورونا وشقيقه يلعب معنا في الفريق بحرس الحدود وذلك قد يؤثر على لاعبنا نفسيا".
أكد محمد حليم، المدير الفني لفريق حرس الحدود، أنه يتوقيع تأجيل مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، المقرر لهغداً الخميس وعدول اللجنة الخماسية عن قرارها بإقامة المباراة.
وأضاف حليم خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أتوقع تأجيل مباراة المصري والحرس وأشفق على الفريق البورسعيدي من وضعه الحالي وكم الاصابات الكبيرة بفيروس كورونا".
وطالب حليم في نهاية تصريحاته بضرورة اقامة دوري من موسم جديد والغاء الموسم الحالي.
يذكر أن النادي المصري أعلن اليوم، أن الفريق الأول بالنادي لديه 16 حالة إصابة بفيروس كورونا.
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