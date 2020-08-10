صلاح ريكو: أمتلك 3 عروض محلية والمقاصة يفاوضني لتجديد عقدي

أعرب صلاح ريكو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن سعادته بعد هدفه اليوم في شباك أسوان وفوز الفريق الفيومي بالثلاث نقاط.
وتابع صلاح ريكو في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمع عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "عقدي ينتهي في نادي مصر المقاصة بالموسم الجاري ولكنالنادي الفيومي يقوم بمفاوضتي للتجديد".
وأشار: "أنا مركز مع المقاصة ولكن أمتلك 3 عروض محلية في الوقت الجاري ولم أوقع لاي نادي".
ويحتل نادي مصر المقاصة المركز السابع عشر بترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة.
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