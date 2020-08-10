هاني زادة: باتشيكو أفضل مدرب أجنبي درب للزمالك

أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، هو أفضل مدير فني أجنبي قاد فريق الكرة بالنادي من بين جميع الأجانب الذين تولوا تدريب الأبيض فيعهد مرتضى منصور.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"باتشيكو أفضل من مواطنه فيريرا ولكنه خرج عن السياسية المتبعة داخل نادي الزمالك".
وواصل:"فيريرا نجح بفضل معاونيه ولكن باتشيكو كان أفضل منه وهو وضع طريقة لعب ممتازة استمرت لفترات طويلة".
يذكر أن المدرب البرتغالي باتشيكو رحل عن تدريب الزمالك في ديسمبر 2014، بعد خلافات مع مجلس إدارة نادي الزمالك.
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