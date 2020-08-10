هاني زادة: باتشيكو أفضل مدرب أجنبي درب للزمالك

أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البرتغالي جايمي ‏باتشيكو، هو أفضل مدير فني أجنبي قاد فريق الكرة بالنادي من بين ‏جميع الأجانب الذين تولوا تدريب الأبيض في

عهد مرتضى منصور.‏وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:"باتشيكو أفضل من مواطنه فيريرا ولكنه خرج عن ‏السياسية المتبعة داخل نادي الزمالك".‏وواصل:"فيريرا نجح بفضل معاونيه ولكن باتشيكو كان أفضل منه وهو ‏وضع طريقة لعب ممتازة استمرت لفترات طويلة".‏

يذكر أن المدرب البرتغالي باتشيكو رحل عن تدريب الزمالك في ديسمبر 2014، بعد خلافات مع مجلس إدارة نادي الزمالك.