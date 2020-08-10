ياسر العروسي يرفض التجديد لليفربول..وليدز يونايتد يترقب!

رفض اللاعب الفرنسي ذو الأصل الجزائري “ياسر العروسي” عقدًا جديدًا طويل الأمد مع ليفربول، لعدم ثقته التامة في لعب الأدوار الأولى مع الفريق خلال المواسم القادمة.

ولم يحصل ياسر العروسي على فرصته مع الفريق الأول لليفربول في منافسات الدوري الانجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي 2020/2019.

واكتفى المدير الفني لليفربول “يورجن كلوب” بإشراكه في مباراتين فقط بالدورين الثالث والرابع من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي أمام إيفرتون (1/صفر) وشروسبري تاون (2/2).

وادعى موقع Football Insider رفض ياسر العروسي الاجتماع بإدارة ليفربول لتمديد العقد لمدة 5 سنوات قادمة، مع تحسين الراتب الأسبوعي، حيث يتطلع لمغادرة النادي في الميركاتو الصيفي 2020 أو في سوق الانتقالات الصيفية العام المقبل عندما ينتهي عقده.

ولا يتوقع مسؤولي ليفربول بقاء العروسي في آنفيلد روود بعد فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث بدأ محادثات مع فرق أخرى، من ضمنها ليدز يونايتد.

وأضاف نفس المصدر “ليدز يونايتد ضمن عدة فرق تأثرت بالمشاركة القصيرة للظهير الأيسر الشاب، وهو ضمن أهداف النادي في الموسم الأول له بمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز منذ 16 عامًا”.

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وتراجعت حظوظ نوريتش سيتي في ضم ياسر العروسي بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، كذلك برينتفورد الذي فشل في التغلب على فولهام في المباراة الفاصلة المؤهلة إلى البريميرليج هذا الشهر.

وانضم العروسي لصفوف ليفربول قادمًا من نادي لوهافر الفرنسي عام 2017 بعدما برز كجناح أيسر، لكنه تحول إلى ظهير أيسر بعد انتقاله إلى فريق الميرسيسايد، وكان جزءًا من فريق ليفربول الفائز بلقب كأس الاتحاد الانجليزي للشباب عام 2019.

بديل روبرتسون؟

أكدت تقارير صحيفة إنجليزية بحث ليفربول عن ظهير أيسر يحل محل ياسر العروسي على دكة البدلاء قبل بداية الموسم المقبل، وكي يكون غطاءًا للظهير الأيسر الأساسي “أندرو روبرتسون” في حال الإصابة أو الإيقاف أو الارهاق.

وتردد اسم الظهير الأيسر لنادي نوريتش سيتي “جمال لويس” في أروقة ليفربول، وأكدت صحيفة ليفربول إيكو أن المبلغ المعروض لضمه بلغ عشرة ملايين جنيه إسترليني.

لكن إدارة نوريتش وقفت في طريق انتقال جمال لويس إلى ملعب آنفيلد روود، بحجة ضعف العرض المالي المقدم من ليفربول، مطالبة بـ 20 مليون إسترليني.

ولا يزال لويس حريصًا على الانضمام إلى أبطال الدوري الانجليزي، حتى بعد اتجاه إدارة ليفربول نحو التعاقد مع ظهير نادي أولمبياكوس اليوناني “كوستانتينوس تسيميكاس” الذي لن يكلف أكثر من 12 مليون إسترليني.

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