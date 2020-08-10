رياضة | السومة يصنع التاريخ مع الأهلي.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر السومة يصنع التاريخ مع الأهلي.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل المهاجم السوري عمر السومة هداف فريق أهلي جدة كتابة التاريخ مع فريقه، خاصة في مباريات ديربي المدينة السعودية.

وأحرز السومة هدفي الأهلي خلال فوزه 2 / 1 على جاره اللدود الاتحاد اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الرابعة والعشرين لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، ليصل لهدفه الحادي عشر في مباريات الديربي، ويصبح الهداف التاريخي لها.

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تقدم السومة للأهلي في الشوط الأول عقب متابعة مميزة لتسديدة عبدالرحمن غريب وفي الشوط الثاني سجل مرة أخرى بعدما استغل خطأ حمدان الشمراني مدافع الاتحاد.

كما رفع السومة رصيده إلى 16 هدفا، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة مع الفرنسي بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال، بفارق هدفين خلف المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر.

يذكر أن عمر السومة انضم لصفوف الأهلي موسم 2014/2015 موسم وتوج هدافا للدوري السعودي للمحترفين ثلاث مرات.