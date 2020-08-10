رياضة | رئيس المصري يُعلن عن تطورات جديدة بشأن تأجيل مواجهة حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس المصري يُعلن عن تطورات جديدة بشأن تأجيل مواجهة حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه سيجري مسحة طبية صباح الغد بعد الاتفاق مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

وقال حلبية فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "سنجري المسحة صباح الغد وإذا كان هناك 12 لاعب إيجابي سيتم تأجيل لقاء حرس الحدود بناء على الاتفاق مع عمرو الجنايني".

وأضاف: "ليس لدينا حراس مرمي بعد إصابتهم بالكورونا، واتحاد الكرة طلب إجراء مسحة طبية للاعبي المصري غدًا".

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وأكد سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن أشرف صبحي، وزير الرياضة تدخل لحل أزمة مباراة المصري غدًا أمام حرس الحدود.

وقال حلبية فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أشرف صبحي تدخل لحل أزمة مباراة الغد مع اللجنة الخماسية وشدد على أنه فى حالة وجود حالات إيجابية تمنعنا من خوض اللقاء سوف يتم تأجيل مواجهة حرس الحدود".

وأضاف: "لن نلجأ للاتحاد الدولي فى أزمة النادي المصري مع اتحاد الكرة، وأتمني عدم ظهور حالات إيجابية فى المسحة غدا، نحن نتمني استكمال الدوري".