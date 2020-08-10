رياضة | طارق هاشم: حارس المصري حالته صعبة وطلبنا له الإسعاف لنقله الى العناية المركزة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر طارق هاشم: حارس المصري حالته صعبة وطلبنا له الإسعاف لنقله الى العناية المركزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن حالة أحمد عبدالفتاح، حارس النادي البورسعيدي، صعبة للغاية بسبب فيروس كورونا.

وتابع طارق هاشم في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمع عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "طلبنا الإسعاف لحارس المصري وحالته صعبة ويحتاج الدخول في العناية المركزة".

وأشار: "يجب تأجيل المباراة أسوة بنادي الإنتاج الحربي الذي تم تأجيل مباراته".