رياضة | 8 إصابات كورونا في الأوليمبي استعدادا للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر 8 إصابات كورونا في الأوليمبي استعدادا للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت نتائج المسحة الطبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا والتى أجريت لفريق الكرة بنادي الاوليمبي أول أمس عن أصابة ٨ حالات ايجابية حاملة لفيروس كورونا من بينهم لاعبان، بالإضافة أفراد الجهاز الفني والادارى والطبى وعمال غرف الملابس .

وقال أيمن شعبان ، مدير الكرة بأنه تم إخطار المصابين بالفيروس للخضوع لفترة العزل المنزلي والحصول علي بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة .

ومن المقرر ان يعقد الجهاز الفني أجتماع اليوم الاثنين لتحديد موعد عودة التدريبات الجماعية استعدادا لدوري القسم الثاني.